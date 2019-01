OL-Barça : Attention aux arnaques, Lyon tire le signal d'alarme

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dans un peu plus d'un mois, le mardi 19 février précisément, l'Olympique Lyonnais recevra le FC Barcelone au Groupama Stadium en match aller des 8es de finale de la Ligue des champions. Et forcément, l'engouement est énorme pour une rencontre qui verra l'OL recevoir Lionel Messi et ses coéquipiers. Alors, ce mercredi, constatant que le trafic de tickets s'intensifiait, le club de Jean-Michel Aulas a décidé d'alerter ceux qui pourraient être tentés d'acheter un billet au marché noir, et ceux qui envisageraient de revendre à prix d'or un ticket pour cet OL-FC Barcelone.

« L’OL rappelle à l’ensemble de ses supporters que seuls les canaux officiels de vente de billetterie sont habilités à commercialiser des billets pour les matchs au Groupama Stadium. Un certain nombre de sites illégaux revendent des billets pour différents matchs de l’OL (Ligue 1, Ligue des Champions etc…). Seuls les réseaux officiels de l’Olympique Lyonnais sont en capacité de proposer des billets de match valides. L’Olympique Lyonnais avertit ses supporters que toute revente de billets, quel que soit le moyen utilisé, est formellement interdite et punie pénalement par la loi. Si les billets revendus sont identifiés, le club se réserve notamment la possibilité de les supprimer sans aucun remboursement possible, et d’annuler l’abonnement du supporter. Merci aux supporters de l’Olympique Lyonnais d’être vigilants pour éviter tout désagrément. En toute hypothèse, l’OL ne pourra être tenu responsable de la validité des billets achetés sur un site non-agréé et le supporter pourra se voir l’accès au match refusé », fait savoir l'Olympique Lyonnais afin que certains supporters ne soient pas déçus s'ils ne peuvent pas accéder au stade pour ce choc européen.