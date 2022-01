OL : Azmoun rattrapé par un procès, urgence au mercato

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Cible numéro 1 de l'Olympique Lyonnais lors de ce mercato d'hiver, Sardar Azmoun veut quitter le Zénith Saint-Pétersbourg dès ce mois de janvier. Et la presse russe pense savoir pourquoi.

Sardar Azmoun est parti avec ses coéquipiers du club russe à Dubaï où le Zénith Saint-Pétersbourg débute ce jeudi un stage d’entraînement. Pour l’instant, l’attaquant iranien ne semble pas devoir quitter d’urgence la formation avec qui il a encore six mois de contrat, et cela même si plusieurs clubs dont bien évidemment l’Olympique Lyonnais sont cités comme des points de chute possibles pour le buteur. Cependant, selon plusieurs médias russes, et notamment SportKP, si Sardar Azmoun insiste autant pour abandonner le Zénith Saint-Pétersbourg dès ce mois de janvier, et pas en juin prochain lorsqu’il sera en fin de contrat, c’est que la justice pourrait le rattraper rapidement pour une affaire privée. En effet, une jeune fille originaire du Tatarstan, dont la capitale est Kazan, où Azmoun a joué, affirme qu’elle a eu en mai 2021 une fille née de sa relation avec l’attaquant iranien. N’ayant plus de nouvelle du joueur du Zénith, la maman a donc demandé à la justice qu’un test ADN soit réalisé, afin de prouver qu'il est le père mais le joueur ne s’est pas présenté au tribunal lors d’une première audience.

We're at the airport and on our way to Dubai. Here's the list of who's onboard! 📋✈️ #GazpromTrainingCamp pic.twitter.com/Z8I7ftqs11 — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) January 13, 2022

Suite à cette absence, une nouvelle audience a été fixée en février prochain, la justice russe prend en effet son temps notamment dans ce type d’affaire de reconnaissance en paternité. « On comprend désormais la réticence du joueur à rester au Zénith et prolonger son contrat, lequel dure jusqu'à l'été 2022, ainsi que son envie de rejoindre rapidement un club étranger. En effet, en cas de départ du joueur de football du pays, l'affaire s'arrêtera de fait », explique Maxime Tranevski, journaliste du média sportif russe, qui affirme que les avocats de la jeune femme font le forcing pour que le dossier soit traité au plus vite avant que Sardar Azmoun ne soit éventuellement transféré à Lyon, la Juventus ou ailleurs.