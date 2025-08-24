OL ‍: Avec Tyler Morton, Lyon tient son Andrea Pirlo

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Auteur d'une prestation XXL contre Metz, Tyler Morton a déjà choqué les observateurs de la Ligue 1. Du côté de Liverpool, on regrette déjà la vente du milieu de terrain pour 10ME.

Avec une note de 8 sur 10 dans L'Equipe, ce qui fait de lui le meilleur joueur du match OL-Metz, à égalité avec Malick Fofana, Tyler Morton a déjà marqué les esprits. Il est vrai que le jeune international Espoirs anglais a été le métronome de l'entre jeu lyonnais, et qu'un tel profil manquait au sein de l'équipe de Paulo Fonseca. Du côté des supporters lyonnais, on est déjà en admiration devant le joueur recruté à Liverpool pour 10 millions d'euros et bonus pouvant aller jusqu’à 5 millions d'euros et un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value. Et on comprend mieux pourquoi les Reds ont placé ces 20% car il est clair que Tyler Morton a est une graine de star. Au point même que du côté d'Anfield certains regrettent déjà le départ du milieu de terrain vers l'Olympique Lyonnais, baptisé par les fans anglais le Pirlo de Wallassey (Ndlr : la ville natale de Morton).

Liverpool voit Tyler Morton trop grand pour l'OL

Le responsable du compte Anything Liverpool, qui compte plus de 400.000 followers sur Twitter, n'a pas caché ses regrets après avoir vu Tyler Morton briller contre Metz. « Tyler Morton, le Pirlo de Wallasey. La Ligue 1 n'est pas prête à accueillir ce joueur. Profitez-en tant que vous l'avez, Lyon... », a lancé le fan des Reds. Et de nombreux supporters de Liverpool se demandent s'il ne serait pas judicieux de faire revenir le milieu de terrain dès la saison prochaine, tant le milieu de terrain anglais semble parti pour une grande carrière maintenant qu'il a vraiment du temps de jeu. Présent sur X (anciennement Twitter), Nathan Morton, le père de Tyler, reçoit depuis samedi soir de très nombreuses félicitations. Mais visiblement, ce dernier est déjà tombé sous le charme du Groupama Stadium, et il n'a pas réellement envie que son fils parte déjà de l'Olympique Lyonnais.