OL ‍: Avant de bouger, Cheyrou a identifié les futures recrues

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Comme annoncé par le propriétaire John Textor, Bruno Cheyrou ne pilotera plus le recrutement de l’Olympique Lyonnais. Mais avant d’intégrer la société de l’Américain Eagle Football, le dirigeant a identifié plusieurs potentielles recrues. Des pistes déjà validées par la direction.

L’Olympique Lyonnais connaît les conséquences immédiates de son échec. Après sa saison ratée, le septième de Ligue 1 ne pourra pas utiliser une compétition européenne pour augmenter son attractivité sur le marché des transferts. Il faudra donc recruter malin et peut-être suivre les conseils de Bruno Cheyrou. L’actuel responsable du recrutement, qui s’apprête à quitter son poste, a en effet identifié de potentielles recrues pour le club rhodanien cet été.

🔵🔴 Avant d'être remplacé par Matthieu Louis-Jean, B.Cheyrou (& L.Blanc) avaient travaillés & fait valider ces pistes par le board #OL (dont John #Textor) avant fin de saison:

👉Hamari Traoré (#SRFC), Clinton Mata (#Clubbrugge).

👉 Daniel Amartey (#LCFC)

👉 Al Musrati (#SCBraga) pic.twitter.com/JE22JedCsd — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 6, 2023

Le futur dirigeant de la société Eagle Football, en accord avec l’entraîneur Laurent Blanc, a notamment coché les noms des latéraux droits Hamari Traoré (31 ans), en fin de contrat au Stade Rennais, et Clinton Mata (30 ans, Bruges). Quant au milieu de terrain, où l’ancien sélectionneur des Bleus attend un profil plus physique, le journaliste Sacha Tavolieri cite le Libyen Al-Musrati (27 ans, Braga) et Daniel Amartey (28 ans), laissé libre par Leicester City. Notre confrère révèle enfin un intérêt pour le défenseur central Josip Sutalo (23 ans).

Textor risque de changer les plans

Le joueur du Dinamo Zagreb a tapé dans l’œil de Bruno Cheyrou et de Laurent Blanc, qui ont pu demander conseil à Dejan Lovren. Résultat, l’international croate a validé le profil de son coéquipier en sélection. A noter que tous ces dossiers auraient déjà été validés par la direction. Le problème selon la source, c’est que ces cibles étaient convoitées dans un autre contexte. A ce moment, l’Olympique Lyonnais comptait dépenser 40 millions d’euros cet été. Mais l’enveloppe devrait être revue à la baisse après des « dépenses imprévues » pour John Textor. Le club rhodanien en saura davantage après son passage devant la DNCG le 22 juin.