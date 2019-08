OL : Aulas veut Nsoki et le dit haut et fort

Dans : OL, Mercato, PSG, OGCN.

Le marché des transferts n’est pas terminé pour l’Olympique Lyonnais, vu que Jean-Michel Aulas ne laissera pas passer une belle opportunité si jamais elle devait se présenter. Et c’est visiblement le cas puisque, en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions, le président rhodanien a fait en sorte de glisser quelques mots sur son intérêt pour Stanley Nsoki, que le PSG compte lâcher et qui est annoncé très près de Nice. Mais le jeune parisien est un défenseur capable d’évoluer dans l’axe ou à gauche, ce qui intéresse un OL un peu léger à ce niveau.

« Evidemment, Nasser, avec qui j'avais dîné à Liverpool il y a quelques jours lors de la réunion de l'ECA, ne m'a absolument rien dit. Moi, je lui avais parlé d'un joueur que j'aimerais bien faire venir à Lyon. Mais pour le moment, il n'y a rien de défini (grand rire). Derrière (grand rire). On a perdu un latéral gauche... (Ferland Mendy, parti au Real Madrid.) Ce serait pour un prêt. Je n'en sais rien, on va voir. Je pense. On verra. C'est le petit Nsoki (rire) », a lâché un Jean-Michel Aulas qui ne voulait pas en dire trop mais a finalement lâché le morceau. Peut-être pour semer le trouble dans l’esprit d’un joueur que l’on dit très proche de l’OGC Nice pour un montant proche de 10 ME.