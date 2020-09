OL : Aulas, une décision brutale pour fermer le mercato !

Dans : OL.

Le président de l'Olympique Lyonnais est mécontent que certains de ses joueurs soient focalisés sur le mercato. Aulas a décidé de stopper le marché des transferts ce vendredi.

Dimanche prochain, l’Olympique Lyonnais recevra l’Olympique de Marseille au Groupama Stadium, une rencontre déjà très importante pour les deux clubs, même si l’OL aura évidemment une énorme pression sur les épaules après son départ raté. Jean-Michel Aulas le sait, ce match décisif arrive au plus mauvais des moments, puisque le mercato s’achèvera 24 heures plus tard. Et le président du club rhodanien a donc décidé de prendre les devants et de modifier la date de fermeture du marché des transferts à Lyon en la fixant à vendredi soir. Pour le patron de l’OL, il est clair que contre l’OM Rudi Garcia doit avoir uniquement des joueurs qui veulent s’impliquer durablement dans le club et pas des footballeurs sur le départ.

Sur la chaîne Téléfoot, Jean-Michel Aulas prévient son effectif, il ne laissera pas faire n’importe quoi. « Quand je lis dans des articles qu’on a besoin de vendre, et bien non, et c’est pour ça qu’il est très facile pour moi de dire que tout ce qui ne sera pas fait d’ici vendredi sera remis à l’année prochaine. Par contre on peut très bien décider d’avoir avec un joueur et un club un accord pour pouvoir partir la saison prochaine. Mais tout ce qui sera fait pour ce mercato-là devra être fait d’ici vendredi, de manière à ce que les joueurs qui vont affronter Marseille dimanche soient complètement libérés et qu’il n’y ait pas cet argument même si moi personnellement je n’y crois pas », a expliqué le président de l’Olympique Lyonnais, passablement énervé par cette situation et qui veut rapidement y mettre un point final.