OL : Aulas signe un chèque énorme, il l'avait promis !

Jean-Michel Aulas était vendredi soir à Lyon pour la victoire des siens face à Dijon, mais le patron de l'OL a un autre grand rendez-vous ce week-end.

Quoi qu’on dise du président de l’Olympique Lyonnais, il a été, avec Louis Nicollin, le principal acteur de la montée en puissance du football féminin en France, mais également en Europe. Jean-Michel Aulas a toujours voulu accorder à ses joueuses une importance de plus en plus grande, et c’est ce qui lui a permis de faire de l’OL la plus grande équipe de la planète lorsque l’on parle de football féminin. La preuve, dimanche soir, Lyon tentera de gagner une cinquième Ligue des champions consécutive, ce sera à San Sébastien contre Wolfsburg, après avoir éliminé le Paris Saint-Germain en demi-finale. S’exprimant dans L’Equipe à la veille de ce rendez-vous, Jean-Michel Aulas estime que ses joueuses méritent que des efforts soient faits, et notamment sur le plan financier.

Et le président de l’Olympique Lyonnais de reconnaître qu’après la victoire face au PSG, mercredi soir, il avait signé un gros chèque. « Notre conviction pour le sport féminin est fondamentale. Ce n’est pas une conviction de façade (...) On veut que la représentativité féminine progresse en France et dans le monde grâce à cette équipe, sur et en dehors du terrain. Elle a un devoir d’exemplarité et elle le sait. Son unité est assez incroyable. Je vais vous faire une confidence, après la demi-finale, je leur ai donné une prime qui était la même que celle qu’on a donnée aux garçons après la Juventus. C’est du bonheur d’être président de cette équipe », avoue, dans le quotidien sportif, Jean-Michel Aulas, qui aura au moins le bonheur de suivre ses filles en Ligue des champions là où ses joueurs devront se contenter de la Ligue 1.