OL : Aulas sauveur du LOSC, Gérard Lopez en rigole

Dans : OL, Mercato, LOSC, Ligue 1.

Cette dernière décennie, l’Olympique Lyonnais a souvent fait son marché des transferts du côté du Lille OSC.

En 2008, le club rhodanien avait par exemple recruté Jean II Makoun dans le Nord. Un an plus tard, Michel Bastos avait effectué le même chemin. Et cet été, Lyon a complètement relancé cette filière lilloise, puisque les Gones ont recruté Thiago Mendes et Youssouf Koné contre un chèque global de 31 millions d’euros, 22 ME pour le milieu brésilien et 9 ME pour le latéral malien. Deux transferts qui font à la fois le bonheur de Jean-Michel Aulas et de Gérard Lopez. Ce que le président du LOSC ne cache pas.

« Jean-Michel Aulas sauve le LOSC deux fois par an, donc je m'entends bien avec lui. Après, chacun a sa boutique. Jean-Michel dira toujours qu'il est un bon acheteur, et moi je dirai toujours que je suis un bon vendeur. C'est de bonne guerre. C'est presque une boutade. Les joueurs ont été bien vendus, ils achètent des bons joueurs. Thiago avait un bon de sortie, il voulait vraiment partir. Il aurait pu partir en Chine cet hiver, mais on avait finalement voulu continuer d'un commun accord car on était sur une bonne lancée sportive et ça aurait été dommage de le perdre à ce moment-là. C'est quelqu'un qui voulait absolument aller voir ailleurs. J'entends qu'on renforce Lyon, je veux bien, mais ce n'est pas comme si nous n'allions pas chercher des joueurs derrière. Lui a bien acheté, et moi j'ai bien vendu », a lancé, sur RMC, Lopez, qui n’oublie pas que l’OL a sorti Lille de l'ornière en déboursant 11 ME pour recruter Martin Terrier en janvier 2018.