OL : Aulas révolté par le recrutement du PSG

Dans : OL.

Au contraire de l’OL, le PSG a réalisé un mercato d’envergure cet été avec les signatures de Wijnaldum, Hakimi ou encore Sergio Ramos.

Avec un tel recrutement, le Paris Saint-Germain se donne les moyens de reconquérir son titre de champion de France, subtilisé par Lille la saison dernière. Longtemps à la lutte pour le titre en 2020-2021, Lyon aura sans doute plus de mal cette année avec un mercato très calme et plusieurs départs déjà actés. Dans les colonnes du journal L’Equipe, Jean-Michel Aulas s’est d’ailleurs exprimé sur les objectifs de son club en déviant doucement sur le mercato du PSG. Souvent élogieux envers Paris, le président de l’OL estime cette fois qu’une telle armada dans une seule équipe n’est pas forcément une bonne nouvelle.

Aulas vise la Ligue des Champions

« Comme tous les ans, on doit aller en Ligue des champions et donc accrocher l'une des trois premières places. Paris est vraiment au-dessus du lot cette année et leur recrutement n'est même pas une bonne nouvelle pour le Championnat. Et après Paris, tout est possible. Mais en fait, notre objectif numéro un sera d'aller chercher la Ligue Europa. Même si c'est prétentieux, il faut la jouer pour la gagner. C'est l'année ou jamais vu notre effectif pour nous imposer. On a une équipe de grande qualité et j'ai une grande confiance pour qu'on aille loin dans cette épreuve avec un entraîneur de très grand talent » a lancé le président de l’Olympique Lyonnais, pour qui les Gones feront leur maximum pour accrocher le podium. Mais rivaliser avec le PSG pour le titre semble cette fois impossible…