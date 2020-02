OL : Aulas rêve toujours de faire de Lyon le club n°1 en Europe !

Dans : OL.

En difficulté en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’apprête à vivre un match très attendu en Ligue des Champions face à la Juventus Turin au Groupama Stadium.

Et pour cause, Lyon a une occasion incroyable d’envoyer un message fort à l’Europe entière, l’occasion de prouver que cette saison de Ligue 1 n’est qu’un accident pour ce club taillé pour se qualifier chaque saison en Ligue des Champions, mais qui est encore si loin du podium. Pour Jean-Michel Aulas, une non-qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions serait d’ailleurs vécu comme un terrible échec. Car dans les colonnes du Figaro, le président de l’OL a rappelé à tout le monde que son ambition ultime était de faire de l'Olympique Lyonnais le club n°1 en Europe.

« Cette saison m’a donné une confiance très forte dans le modèle OL. Seul ce dernier pouvait permettre au club de sortir de ce mauvais pas. Si on n’avait pas fait ce qu’il faut depuis 10/20 ans, on serait peut-être descendu en deuxième division. Chez nous, on n’investit pas seulement dans les joueurs… Tout ce qu’on fait ici, c’est d’avoir un club de foot performant, le meilleur en Europe. C’est mon projet. Il n’y a que ça qui compte. Ce à quoi j’avais rêvé il y a 20 ans peut venir au secours du foot aléatoire. J’ai appris d’autres choses. Je suis un fan absolu de la jeunesse dans tous les domaines, qui est moins docile et a plus de personnalité aujourd’hui, mais à l’inverse, la jeunesse dans le foot ne m’a pas apporté tout ce que j’aurais aimé comme avec le choix de Sylvinho qui manquait d’expérience » a confié Jean-Michel Aulas, pour qui l’objectif de faire de l’Olympique Lyonnais l’un des plus gros clubs européens est toujours d’actualité en dépit de la saison très difficile vécue par les Gones en Ligue 1.