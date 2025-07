OL ‍: Aulas repart en guerre contre Hugo Guillemet

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Jean-Michel Aulas n'a pas apprécié que L'Equipe le mette en cause concernant la situation de l'Olympique Lyonnais au moment du rachat par John Textor. Comme au bon vieux temps, JMA a utilisé son compte X pour régler ses comptes.

Les plus anciens supporters de l'Olympique Lyonnais se souviennent de l'époque où Jean-Michel Aulas se servait de son compte Twitter pour régler quelques comptes, souvent avec des journalistes, dont Hugo Guillemet qu'il avait qualifié de « journaliste de quartier ». Une appellation dont notre confrère se sert malicieusement dans sa bio sur X. Depuis qu'il a vendu l'OL à John Textor, Jean-Michel Aulas est quasiment absent des réseaux sociaux, même si sa probable candidature à la mairie de Lyon a visiblement réveillé son désir de se faire entendre via ce canal. Mais c'est un article publié cette semaine dans L'Equipe qui a fait remonter l'ancien patron de l'OL, et c'est Hugo Guillemet, pourtant chouchou des supporters pour ses infos mercato, qui est la cible de JMA.

Aulas n'a pas aimé un article de L'Equipe

En effet, le probable candidat au poste de maire de la capitale des Gaules n'a pas aimé que le quotidien sportif l'associe à la situation qui a poussé la DNCG à rétrograder l'Olympique Lyonnais en Ligue 2 avant que finalement Michele Kang sauve le club. C'est d'abord Edouard Hoffman, candidat lui aussi à la mairie de Lyon, qui est venu défendre Jean-Michel Aulas et remettre en cause le travail de nos confrères : « Je suis le foot de loin, mais je constate qu’Hugo Guillemet passe son temps à vouloir décrédibiliser Jean-Michel Aulas. Mais depuis son road-trip promotionnel avec Textor entre Rio, Londres et les Bahamas, sa connivence avec Eagle est flagrante. Un journaliste peut avoir un point de vue, pas une mission. La crédibilité, elle, ne se décrète pas. Mais elle se perd ».

Les supporters de l'OL se déchirent

Saisissant la balle au vol, Jean-Michel Aulas en a remis une couche : « Contrairement à ce qu’écrit H G aujourd’hui les vendeurs d’OLG étaient Pathé et IDG avec Raine ! JMA avait choisi Foster Gilett et la bonne santé financière de l’OL était reconnue par 36 ans de satisfecit de la DNCG ! Alors stop à la démagogie Hugo! ». De quoi susciter des commentaires assez virulents entre ceux qui pensent que l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais peut difficilement être attaqué sur sa gestion, et ceux qui sont persuadés que Jean-Michel Aulas n'a pas été très regardant au même de vendre à John Textor.