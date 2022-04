OL : Aulas règle ses comptes et confirme Bosz pour la saison prochaine

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Monté au front cette semaine après la défaite contre West Ham en quarts de finale de l’Europa League, Jean-Michel Aulas a été écouté par ses joueurs, qui ont surclassé les Girondins ce dimanche après-midi (6-1).

Alors que la saison de l’OL semblait s’être terminée en eau de boudin jeudi sur la pelouse du Groupama Stadium à l’issue de la déroute face à West Ham en Europa League (0-3), Lyon a rebranché la machine contre Bordeaux ce dimanche. En plantant six buts à une très faible équipe girondine, l’OL s’est relancé dans la course à l’Europe. Remonté à la huitième place du championnat, le club rhodanien n’est plus qu’à quatre longueurs du Top 5 et de Strasbourg. À six journées de la fin, tout reste donc encore possible pour l’OL, même pour le podium, situé sept unités devant. Un retour que Jean-Michel Aulas espère grandement, histoire de faire taire ses détracteurs, que ce soit les journalistes ou les supporters. C’est en tout cas le message qu’il a tenu à faire passer après la belle victoire de Lyon contre Bordeaux.

« J'ai lu dans la presse que tout était fini à l'OL »

« Le foot est un enchaînement de matchs. La déception était grande après West Ham. Les faits de jeu s'étaient enchaînés ce soir-là. Cela avait créé une réaction incroyable d'une infime partie des supporters. Cela remet en cause le travail de dizaine d'années. L'équipe s'est remise dans le droit chemin. Il reste une hypothèse qui est celle de gagner suffisamment de matchs pour atteindre l'Europe. J'ai lu dans la presse que tout était fini à l'OL. Les gens qui étaient là étaient heureux. Comment écrire des choses d'une telle dureté... Le public était heureux, a encouragé ses joueurs. Le foot est quelque chose de formidable. On n'a pas le droit de transformer l'enjeu du foot en règlement de comptes. Rien ne justifie la fureur, l'agressivité. Les acteurs sur le terrain font tout pour réussir. On a tous besoin d'un peu plus de raison. On va se battre tous ensemble pour être encore européen la saison prochaine », a lancé, au micro d’OL Play, le président lyonnais, qui a ensuite confirmé que Peter Bosz serait l’entraîneur des Gones la saison prochaine, quelle que soit l’issue de cette saison.