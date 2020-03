OL : Aulas refuse de jouer en Italie, il a raison à 100 %

Dans : OL.

Sauf improbable retournement de situation, le match entre l’OL et la Juventus Turin, initialement prévu la semaine prochaine en Italie, ne devrait pas se jouer.

Et pour cause, le défenseur turinois Daniele Rugani a été testé positif au coronavirus, ce qui complique encore un peu plus l’organisation d’un match déjà menacé depuis plusieurs jours. D’ailleurs, Jean-Michel Aulas a récemment déploré que son club soit contraint de se déplacer de l’autre côté des Alpes. Ce que comprend totalement le journaliste de La Chaîne L’Equipe, Etienne Moatti, lequel a estimé que l’Olympique Lyonnais ne pourrait de toute façon pas jouer dans des conditions normales ce match.

« Pourquoi les matchs de championnat sont interdits en Italie et pas la Ligue des champions ? C’est quand même une première curiosité. Et puis si le match a lieu à huis-clos, ce n’est pas exactement pareil comme organisation. Lyon va partir le jour du match et va devoir faire très attention en désinfectant l’hôtel. Il y a un climat qui va être particulier donc je comprends le président lyonnais de ne pas avoir envie de jouer ce match en Italie. C’est légitime » a indiqué le journaliste dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir quelles seront les décisions de l’UEFA alors que deux matchs de Ligue Europa ont déjà été reportés, et qu’il pourrait bien en être de même avec cette rencontre opposant la Juventus Turin à l’OL. Au vu de la crise sanitaire exceptionnelle qui touche le monde entier, il n’est plus impossible que la Ligue des Champions soit purement et simplement suspendue, voire définitivement annulée.