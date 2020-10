OL : Aulas rebooste Dembélé, love-story à Lyon

Dans : OL.

Remplaçant à Strasbourg, Moussa Dembélé n’était pas non plus titulaire dimanche soir à l’occasion de la réception de l’AS Monaco au Groupama Stadium (4-1).

Rudi Garcia semble avoir trouvé son équipe, avec un milieu à trois éléments et une attaque composée de Tino Kadewere, Karl Toko-Ekambi et bien évidemment Memphis Depay. Retenu en fin de mercato malgré une offre alléchante de Tottenham, Moussa Dembélé ne rentre plus tellement dans les plans de l’entraîneur lyonnais. Cela étant, l’ex-attaquant du Celtic Glasgow reste un élément important de l’effectif de l’OL en raison de son expérience en Ligue 1. Dimanche, à l’occasion de son entrée en jeu face à Monaco, Moussa Dembélé a fêté sa 100e apparition sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais.

Afin de marquer le coup, Jean-Michel Aulas a félicité et encouragé son attaquant via son compte Twitter. « Congratulation (félicitations) Moussa, la réussite va revenir dès dimanche (Lille-OL) » a publié le président de l’Olympique Lyonnais. Un message qui a visiblement touché le principal intéressé puisque Moussa Dembélé a remercié son président, toujours sur le réseau social à l’oiseau bleu. « Merci président, honoré d’atteindre la barre symbolique des 100 matchs et sur une victoire en plus ! Oui, merci pour votre soutien. A très vite » a répondu Moussa Dembélé. Un message positif qui fait plaisir aux supporters lyonnais, lesquels sont pour la majorité attachés à l’ancien international français, très efficace la saison dernière, et en manque cruel de réussite depuis le début de la saison 2020-2021.

Merci président, honoré d’atteindre la barre symbolique des 100 matches et sur une victoire en plus!

Oui, merci pour votre soutien.

À très vite! 🔴🔵 https://t.co/k1rOuGc9ha — Moussa Dembélé (@MDembele_10) October 26, 2020

Sur Twitter, les fans de l’OL étaient d’ailleurs nombreux à encourager leur attaquant. « Moussa svp ressaisi toi. Tu es un super joueur et actuellement on dirait que tu n'es plus avec nous. Reprend confiance en toi, travaille dur et ça va revenir. Allez Moussa, allez l’OL », « Le travail et le mental seront la clé pour revenir en équipe titulaire et pour retrouver le but et surtout l’importance dans le jeu. La confiance se gagne par l’effort. Je te souhaite le meilleur », « Comme dit le président ne t'inquiète pas tu es un très grand attaquant donc tu vas retrouver le chemin des but tout le peuple lyonnais est derrière toi » ou encore « Tu vas vite retrouver le chemin des filets le gone! T'as les jambes, les occaz sont la, juste une question de temps » pouvait-on lire sous le tweet de Moussa Dembélé. Preuve que les fans de l’OL sont toujours avec le buteur rhodanien, malgré sa période de doute.