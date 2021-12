OL : Aulas problème n°1 de Lyon, il accuse

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans une interview accordée à L’Equipe, Jean-Michel Aulas est revenu sur le départ imminent de Juninho, actuel directeur sportif de l’OL.

Deux ans et demi après son grand retour à l’Olympique Lyonnais, Juninho claque la porte. « Il est fatigué » a confirmé Jean-Michel Aulas, qui ne cache pas que le costume de directeur sportif de l’OL était peut-être un peu grand pour Juninho. En réalité, ce sont les luttes d’influence en interne qui ont fait craquer la légende du club rhodanien. Ses désaccords permanents avec Vincent Ponsot, directeur du football des Gones, sont régulièrement avancés comme étant la cause n°1 de son départ. Sur l’antenne de RMC, le journaliste Florent Gautreau est revenu sur les problèmes internes actuels de l’OL. Et pour le membre de la bande de l’After Foot, Jean-Michel Aulas est en réalité responsable de tous les maux que rencontrent actuellement Lyon.

Florent Gautreau accuse Jean-Michel Aulas

« Le problème de l’OL qu’on le veuille ou non et c’est difficile à le dire, c’est Aulas. Tant qu’il sera à la tête du club, ça ne fonctionnera pas beaucoup mieux car c’est lui qui a mis en place cette gouvernance bancale depuis plusieurs années. La gouvernance précédente était beaucoup plus directe puisque c’est lui qui décidait et il y avait moins de postes intermédiaires à responsabilité entre le coach et le président. Il y avait des conseillers mais c’est différent. Quand tu as Lacombe qui te chuchote à l’oreille ou quand tu as des comptables qui décident avec toi (Ponsot) ce n’est pas la même chose. En termes de communication en plus, Aulas fait plus de mal à son club qu’il ne lui fait du bien. De plus, depuis que le Qatar est là, il y avait trois titres en L1 à prendre (Monaco, Montpellier, Lille), c’est une anomalie que l’OL n’ait pas raflé un des titre » a estimé Florent Gautreau, pour qui Jean-Michel Aulas va rapidement devoir changer des choses au sein de son organisation interne s’il veut retrouver un peu de sérénité… et de résultats sportifs.