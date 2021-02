OL : Aulas pose des micros sur les arbitres, chiche ?

Dans : OL.

Outre la VAR, de plus en plus de voix s'élèvent afin que l'on puisse entendre les arbitres, comme cela est le cas en rugby. Jean-Michel Aulas trouve l'idée excellente.

Il y a quelques semaines, après le match entre Rennes et Lille, Clément Grenier avait accusé l’arbitre de cette rencontre de Ligue 1 de lui avoir dit « pendant tout le match qu’il arbitrera contre nous ». Des propos qui avaient fait bondir Pascal Garibian, patron des arbitres français, lequel avait indiqué qu’il avait l’enregistrement des échanges entre Eric Watellier, qui était au sifflet pour Rennes-LOSC et que rien ne prouvait les accusations du milieu de terrain. Cependant, Pascal Garibian se gardait bien de fournir publiquement ces enregistrements visiblement confidentiels. De quoi relance le débat concernant la diffusion en direct des échanges entre les arbitres et les joueurs, et même entre la VAR et l’arbitre central. Cela se fait dans le rugby professionnel et personne ne s’en étonne. Mais dans le football visiblement cela n’est pas encore envisagé.

Interrogé sur Twitter, après la diffusion d’une discussion entre Clément Turpin et Raheem Sterling, lors d’un match de Ligue des champions, Jean-Michel Aulas s’est dit favorable à cette révolution. « Bien sûr que nous sommes pour : comme c’est une décision qui appartient à la FIFA il faudra demander une dérogation pour faire un essai en France si la DTA est d’accord sur le principe ? : c’est je crois ce qui avait été fait pour la VAR au début ? », a fait savoir le président de l’Olympique Lyonnais.Il faudra toutefois attendre avant de voir cette règle évoluer, les arbitres n’étant pas tous favorables à ce que le grand public puisse entendre ce qu’ils disent aux joueurs ou se disent entre eux. Mais en 2021, et dans des stades privés de public et où l'on entend facilement ce que disent les footballeurs, les officiels doivent aussi s'y mettre. On l'a vu notamment lors du match PSG-Basaksehir, cela pourrait aussi éviter bien des soucis.