OL : Aulas participe au procès de Stéphane Guy sur Twitter

Dans : OL, Ligue 1.

Sorti par Strasbourg (1-2) en quarts de finale de la Coupe de la Ligue, l’Olympique Lyonnais n’avait pas trop mal vécu cette élimination.

Toujours en lice en Ligue des Champions, et bien placé dans la course au podium en championnat, le club rhodanien a d’autres priorités cette saison. C’est pourquoi Jean-Michel Aulas avait qualifié cette compétition de « coupe en bois » qui « gêne tous les clubs ». Autant dire que cette critique ne fait pas les affaires du diffuseur Canal+ et de son journaliste Stéphane Guy, qui a lancé une pique au président de l’OL en plein match entre Nantes et l’AS Saint-Etienne (1-1) mercredi. Forcément, la réponse du dirigeant n’a pas tardé.

« Les remarques narquoises et déplacées lors d’un match hommage ne vous honorent pas Stéphane Guy, a réagi Jean-Michel Aulas sur Twitter. D’autant plus que publiquement vous déformez mes propos pour en tirer avantage sur la Coupe de la Ligue. Soyez plus humble, vous y gagnerez, surtout ce soir (mercredi). » En effet, cette rencontre était marquée par l’hommage de la Beaujoire à Emiliano Sala, dont l’avion a disparu la semaine dernière. D’ailleurs, de nombreux internautes auraient aimé que Stéphane Guy se taise pendant les chants des supporters.

@OL @CanalFootClub @StephaneGuyOff ls remarques narquoises et déplacées lors d’1 match hommage ne vous honorent par Stéphane Guy d’autant plus que publiquement vous déformez mes propos pour en tirer avantage sur la coupe d la ligue:soyez plus humble vs y gagnerez surtout ce soir — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 30 janvier 2019

nous les abonnés de @canalplus ,nous nous excusons auprès du @FCNantes,

pour l'insupportabilité de stéphane guy dès les 1ères minutes du match,

suite à l'hommage rendu pour #EmilianoSala.

(même s'il a enfin respecté la minute de silence dès la 9e)

cordialement

les abonnés pic.twitter.com/RAH12LlBhw — PetitKon (@PetitKon) 31 janvier 2019