OL : Aulas n'aime pas l'humour sous la ceinture de Cazarre

Dans : OL, Ligue 1.

Entre Julien Cazarre et Jean-Michel Aulas c'est l'amour vache. Dans L'Equipe, le trublion de Canal+ et Europe 1 a confié pourquoi il prenait plaisir à s'attaquer au patron de l'OL. « Aulas ? Il se met tout seul en avant, il n'a pas besoin de moi pour qu'on en rigole. C'est un puissant, il joue le jeu des médias, c'est de bonne guerre que je le taille. Mais il n'aime pas mon humour, il n'a pas envie de se marrer avec moi, il l'a déjà dit... donc je ne vais pas le forcer », confiait, comme nous le relations vendredi, Julien Cazarre.

Réagissant aux propos de ce dernier, Jean-Michel Aulas a tenu à faire savoir que l'humour de Julien Cazarre ne lui convenait et a dit pourquoi. « Ce n'est pas de l'humour mais des grivoiseries sans intérêt (...) pourquoi parler de jm AULAS pour vendre votre travail ? », a expliqué le président de l'Olympique Lyonnais. Il est vrai que très régulièrement, dans l'émission J+1, Julien Cazarre présente Jean-Michel Aulas comme un président très attiré par les femmes et à la limite du libidineux. On peut comprendre que celui-ci n'apprécie que modérément ce running gag, même si tout cela n'est que de l'humour de potache.