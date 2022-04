OL : Aulas le voulait, Giroud n'a pas hésité

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Alors qu’il bénéficiait d’un faible temps de jeu à Chelsea, Olivier Giroud a fait le pari de rejoindre l’AC Milan plutôt que de revenir en Ligue 1.

Lyon et Marseille ont manifesté leur intérêt pour Olivier Giroud à de nombreuses reprises lors de ces trois dernières années. Mais à aucun moment, le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France a fait d’un retour en Ligue 1 une priorité. C’est d’ailleurs ce qu’il a confirmé dans un entretien diffusé dimanche par Prime Video. Olivier Giroud, qui ne cite pas directement l’Olympique de Marseille, confirme en revanche que Jean-Michel Aulas l’a contacté par le passé afin de rejoindre les rangs de l’OL. Mais très cash et peu adepte de la langue de bois, Olivier Giroud a confirmé qu’un retour en Ligue 1 ne l’emballait pas vraiment. « Il y a eu un intérêt de certains clubs de Ligue 1 (par le passé). Mais à aucun moment pour moi, cela a été une priorité de revenir en France. J’ai été en contact avec l’Olympique Lyonnais mais ça ne s’est pas fait. Aujourd’hui, je pense quand même avoir fait les bons choix dans ma carrière et je suis très heureux au Milan AC » a-t-il expliqué.

Giroud a refusé Lyon sans hésiter

Olivier Giroud a profité de cet entretien avec le diffuseur du championnat de France pour rendre un bel hommage au meilleur joueur actuel de la Ligue 1, il s’agit sans surprise de Kylian Mbappé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attaquant de l’Equipe de France voit grand pour l’avenir de son partenaire en sélection. « Tout le monde est conscient que Kylian fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde. Et j’espère qu’il aura l’opportunité de réaliser son rêve aussi en gagnant un jour le Ballon d’or. S’il continue comme ça, il n’y a aucune raison que ça n’arrive pas. Il n’est peut-être pas encore au sommet de son art, mais pas loin. Il réalise de grandes choses donc les mois et les années à venir à mon avis vont être assez excitantes pour lui » a confié Olivier Giroud, qui a eu un petit différent avec Kylian Mbappé avant l’Euro, un épisode oublié et rangé au fond d’un tiroir pour les deux hommes, qui ont de grandes chances de disputer la prochain Coupe du monde ensemble avec la France.