OL : Aulas le conforte, Bosz n'en revient pas

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Au micro de Prime Video après la victoire contre Bordeaux dimanche soir, Jean-Michel Aulas a conforté Peter Bosz à la tête de l’OL.

Malgré l’élimination en quart de finale de l’Europa League contre West Ham et la huitième place de l’Olympique Lyonnais au classement, Jean-Michel Aulas a maintenu son entraîneur. Le président de l’OL a même confirmé qu’il ne recherchait pas d’entraîneur dans l’optique de la saison prochaine car à moins d’un improbable revirement de situation, Peter Bosz sera toujours en charge de l’équipe en 2022-2023. Une belle marque confiance de la part de Jean-Michel Aulas, qui souhaite donner du temps à Peter Bosz. Une attitude raisonnable qui tranche avec ce qui se fait de plus en plus dans le monde du football, où les entraîneurs ont de moins en moins de temps pour mettre leur philosophie en place dans les clubs. Ainsi, Peter Bosz s’est montré très reconnaissant à l’égard de Jean-Michel Aulas en conférence de presse avant le déplacement à Brest mercredi soir.

Bosz a apprécié le soutien de Jean-Michel Aulas

🎙️ Annonce de Jean-Michel Aulas : « Peter Bosz sera l’entraîneur de l’OL la saison prochaine. »

Le président lyonnais en profite également pour annoncer l’arrivée de nouveaux investisseurs et promet un très gros mercato. #PrimeVideoLigue1 #OLFCGB pic.twitter.com/IxFBZ6XTzm — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 18, 2022

« C’est là que l’on voit que ce n’est pas un président qui est président depuis deux ans. C’est quelqu’un qui à ce rôle depuis longtemps. Avec l’émotion qu’il y a dans le football, il y a beaucoup de présidents qui réagiraient autrement. Jean-Michel Aulas est là tous les jours, on parle souvent, il sait comment je travaille. Il sait aussi que ce n’est pas terminé, qu’il y a encore six matchs et après on verra. J’ai beaucoup apprécié ses déclarations et j’espère que je peux lui rendre cette confiance avec des résultats et avec des points » a souligné Peter Bosz, très touché par les propos de Jean-Michel Aulas et qui espère maintenant qu’il sera en mesure de satisfaire son président en enchainant mercredi soir une seconde victoire de suite en Ligue 1 à Brest. Deux succès de rang pour l’OL, ce n’est pas arrivé souvent cette saison et cela pourrait permettre d’entretenir un rêve de qualification européenne.