OL : Aulas lance un défi XXL à Garcia et ses joueurs

Dans : OL.

Battu par Montpellier samedi soir (1-2), l’Olympique Lyonnais a perdu sa deuxième place au profit du Paris Saint-Germain.

A 14 journées de la fin du championnat, tout reste néanmoins jouable pour l’équipe de Rudi Garcia, qui ne compte que trois points de retard sur l’actuel leader, Lille. De toute évidence, l’OL possède en plus un avantage considérable sur ses deux concurrents : un calendrier totalement allégé jusqu’à la fin de la saison, sans Ligue des Champions ni Europa League au programme. C’est ainsi que l’Olympique Lyonnais vise toujours le titre de champion de France, comme Jean-Michel Aulas l’a clairement fait savoir dans une brève interview accordée à Radio Scoop.

Aulas vise 14 victoires en 14 matchs

Le président des Gones a notamment rappelé à ses joueurs que si l’OL parvenait à gagner ses 14 derniers matchs de Ligue 1, alors le titre de champion de France 2021 ne serait pas loin. Reste qu’il s’agit d’un sacré challenge pour une équipe qui semble tout de même marquer légèrement le pas depuis près d’un mois. « Lyon champion selon la science ? C’est un succès d’estime mais qui est surréaliste. Je sais que cela ne sert à rien de trop s’y attarder. Le titre de champion d’automne donne un certain nombre d’idées de notre capacité, mais n’interfère pas sur les 14 derniers matchs. Je sais simplement, et je l’ai dit aux joueurs, que si on gagnait les 14 derniers matchs de Ligue 1, on ne serait probablement pas loin de quelque chose qui serait extraordinaire » a lancé Jean-Michel Aulas, lequel reste convaincu qu’un authentique exploit est possible cette saison pour l’Olympique Lyonnais. Les Gones n’ont simplement plus le droit à l’erreur…