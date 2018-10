OL : Aulas juge l'OL version patinage artistique

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas (président de l’Olympique Lyonnais après la victoire de son équipe ce samedi à Angers (1-2) : « Le bilan de la semaine est positif avec deux victoires en championnat face à Bastia et Angers et un nul sur le terrain d’Hoffenheim. C’est très satisfaisant même si la note artistique n’est pas celle espérée. Il est logique que l’on en veuille toujours plus. Il faut féliciter le staff de Bruno Genesio qui a su faire en sorte que l’on soit efficace lors de cet enchaînement de rencontres. Ce soir, on a fait ce qu’il fallait avec une grosse possession de balle et ce succès nous permet de rester en course pour être bien placés en fin de saison. »