OL ‍: Aulas jaloux de l’ASSE, Larqué attaque fort

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Longtemps sur le devant de la scène nationale et européenne au début des années 2000, l’Olympique Lyonnais n’a pourtant jamais fait l'unanimité en France. Au contraire de l’AS Saint-Etienne à la grande époque.

Sauf si Lyon est relégué en L2 par la DNCG, le derby entre Lyon et Saint-Etienne n’aura pas lieu la saison prochaine. Mais ce n’est pas pour autant que la rivalité entre les deux clubs voisins va se stopper. Dans une interview publiée cette semaine sur le compte Youtube de l’OL, Alexandre Lacazette a un peu relancé la flamme en confirmant aussi que Lyon est un club qui ne laisse pas indifférent en France. « Il y a ce côté 'on n'est pas très aimé en France'. Il y a peut-être de la jalousie chez les gens. Parce qu'on a été dominants trop longtemps. J'ai aimé ce côté-là, appartenir au club qu'on n'aime pas », a lancé l’ex-attaquant lyonnais, qui s’est attiré les foudres des Stéphanois. Et notamment de Jean-Michel Larqué, qui n’a pas hésité à dire que Jean-Michel Aulas, l’ancien boss de l’OL, a lui-même été longtemps jaloux de l’ASSE.

Aulas, « un prétendant toujours repoussé… »

🎙️ Captain Larqué : "Le rêve de Jean-Michel Aulas était que son club soit plus aimé par les Français que ne l'a été l'ASSE. Mais c'est impossible." pic.twitter.com/rerkpVNeoj — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 22, 2025

« Le rêve de Jean-Michel Aulas était que son club soit plus aimé par les Français que ne l'avait été l'ASSE à la grande époque. Mais c'est impossible ! Car à notre époque, Sainté était tout seul. On n’avait aucun mérite d’être aimés par toute la France puisque les autres clubs étaient à la dérive. Donc les gens se raccrochaient à l’ASSE, car il n’y avait rien d’autre. Alors que durant la grande époque de Lyon, chacun était pour son club. Les supporters de l’OM ne pouvaient en aucun cas être supporters de l’OL. Au contraire, il y avait une véritable rivalité. Que ce soit à Nantes, Saint-Etienne ou au PSG, chacun regardait son nombril et espérait la défaite du voisin. Aulas n’a pas pu s'empêcher d’être en permanence à la recherche de l’amour de tout le monde. Mais à force, il a compris qu’il était un prétendant toujours repoussé… Donc il a créé, lui et les joueurs, une certaine forme de jalousie », a lancé, sur RMC, l’ancien joueur des Verts, qui sait qu’Aulas a souvent été au cœur des critiques durant son règne avec l’OL.