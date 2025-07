OL ‍: Aulas innocenté, il n'a pas magouillé devant la DNCG

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a été maintenu en Ligue 1 suite au passage du club devant la commission d'appel de la DNCG. Jean-Michel Aulas s'était vanté d'avoir aidé l'OL pour aboutir à cette décision. Mais l'ancien propriétaire a été blanchi par la commission d'éthique.

En confiant à L'Equipe qu'il « avait fait tout ce que j'ai pu pour aider (...) J'ai aidé pour que Lyon reste à sa place, en Ligue 1 », Jean-Michel Aulas avait provoqué la saisie du Conseil National de l'Éthique, dans la mesure où celui qui avait vendu l'OL à John Textor est toujours vice-président de la Fédération Française de Football, dont dépend la commission d'appel de la DNCG. Craignant une possible double casquette pour Jean-Michel Aulas dans ce dossier, l'instance dirigée par Frédéric Thiriez s'est donc penchée sur tout cela, et ce lundi, le Conseil National de l'Éthique a décidé d'en rester là, ayant notamment pris connaissance de la déclaration de la déclaration de Michele Kang, laquelle vite fait savoir que l'ancien patron de Lyon n'avait pas du tout mis son nez dans le dossier face à la DNCG

Aulas a joué un rôle symbolique pour sauver l'OL.

« Pour maladroite qu'elle soit, la déclaration de Jean-Michel Aulas ne saurait être regardée comme constituant un manquement aux principes d'éthique et de déontologie » a conclu le CNE, qui pense que les propos de l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais relevaient plus de la vantardise que d'une éventuelle intervention directe auprès de la commission d'appel de la DNCG. Alors que Jean-Michel Aulas devrait être candidat à la mairie de Lyon, il ne pouvait évidemment pas rester totalement à l'écart d'un tel dossier. L'affaire est donc classée sans suite et le vice-président de la FFF ne sera pas sanctionné pour ses propos tenus après le sauvetage de l'Olympique Lyonnais, qui doit surtout à l'engagement personnel de Michele Kang d'éloigner John Textor de l'OL.