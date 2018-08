OL : Aulas habille l'agent de CR7 pour l'hiver !

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Jean-Michel Aulas n'a pas apprécié de passer de longues semaines à négocier avec Benfica et Ruben Dias, pour que finalement rien ne se passe puisque finalement le défenseur portugais semble bien parti pour rester à Lisbonne. Evoquant ces négociations, le président de l'Olympique Lyonnais en a profité pour donner un bon coup de griffe à Jorge Mendes, le puissant agent notamment de Cristiano Ronaldo, qui était impliqué dans les discussions pour faire venir Ruben Dias qu'il représente.

« On avait pris le meilleur agent portugais pour conclure, et donc perdre un mois cela veut aussi dire que cet agent portugais n’est pas si fort qu’on l’imagine avec les clubs français.... », a confié le patron de l'Olympique Lyonnais, visiblement un poil agacé, même si finalement Jean-Michel Aulas a trouvé un plan B avec la venue très probable de Jason Denayer en provenance de Manchester City. Il n'est pas certain que cette attaque frontale empêchera Jorge Mendes de dormir, même si c'est probablement une belle commission qui lui échappe avec l'échec des négociations entre Benfica et l'Olympique Lyonnais.