OL : Aulas fait taire les rageux sur cette remarque qui ne tient pas debout

C’est notamment l’argument préféré de son meilleur ennemi chez les consultants, Daniel Riolo : Certes, l’Olympique Lyonnais n’a pas les moyens de lutter face au Paris Saint-Germain sur l’ensemble de la saison de Ligue 1. Mais pourquoi se retrouve-t-il chaque saison 20 points derrière, en perdant des points par poignées face aux équipes dont le budget est bien inférieur ? Comment ce qui est valable dans un sens, celui de la supériorité du PSG sur l’OL, ne peut-il plus s’appliquer lorsque Lyon perd des points contre les petites équipes ? L’argument du budget, Jean-Michel Aulas en a un peu marre et il a tenu à donner sa version des faits lors d’une discussion récente avec les supporters, rapportée par L’Equipe.

« Vous dites que nous avons le deuxième budget, mais ce qui est important c'est la masse salariale, et de ce côté Monaco est deuxième avant même les avantages fiscaux et Marseille troisième. L'OL arrive quatrième... », a prévenu le président lyonnais, pour qui son équipe « surperforme » donc avec cette place régulièrement obtenue sur le podium de Ligue 1. Un argumentaire qui, comme souvent avec Jean-Michel Aulas, aura ses partisans et ses détracteurs.