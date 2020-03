OL : Aulas fait sa pub pour remplir le Groupama Stadium contre le PSG

Dans : OL.

Même si Lyon n’est pas à la hauteur des attentes en championnat de France, l’OL répond quand même présent dès qu’un gros match se présente.

C’est le cas dans les Coupes nationales et en Ligue des Champions pour le moment. Résultat, les joueurs lyonnais viennent de vivre deux belles émotions avec les victoires de prestige face à la Juventus et Saint-Etienne. Malgré cela, le Groupama Stadium risque d’être très loin d’être garni ce mercredi soir pour le choc de Coupe de France face au PSG. L’enchainement des matchs qui peut faire mal au portefeuille, mais aussi les craintes liées au Coronavirus alors que de nombreux matchs en Europe se déroulent à huis-clos, ont provoqué un tout petit engouement pour cette affiche. 35.000 personnes sont attendues pour cette rencontre, dans un stade pouvant contenir 52.000 spectateurs. Résultat, à l’approche du coup d’envoi, Jean-Michel Aulas a même envoyé un message incitant le peuple lyonnais à aller encourager, et même remercier, son équipe à l’occasion de la réception du PSG.

« Demi-finale de la coupe de France ce soir au Groupama Stadium OL / PSG. Venez tous soutenir notre OL dans l’escalade d’un 3ème grand col haute catégorie en 1 semaine !Il reste des places à partir d 29€ pour remercier nos joueurs », a envoyé le président de l’OL, qui fait un peu de pub pour pousser les Lyonnais à prendre un billet pour le match. Mais outre l’accumulation des matchs et le Coronavirus, les instances se pencheront aussi peut-être sur le fait de faire disputer cette rencontre en semaine à 21h10, avec risque de prolongation, en hiver avec des températures légères, n’incite pas vraiment les familles à foncer au stade.