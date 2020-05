OL : Aulas est le boss depuis 30 ans, Nicollin réclame du respect

Dans : OL.

Sévèrement critiqué, le président de l'Olympique Lyonnais peut tout de même compter sur le soutien de Laurent Nicollin, lequel n'est pourtant pas d'accord avec lui.

Les incessantes interventions de Jean-Michel Aulas depuis l’arrêt du championnat en mars dernier, puis la fin précoce décidée par la LFP ont valu un déluge de critiques à l’encontre du président de l’Olympique Lyonnais. Pas de quoi empêcher ce dernier de dormir, et encore moins d’attaquer quotidiennement ceux qui ont tout fait pour aboutir à l’arrêt de la saison de Ligue 1. Bien évidemment, la reprise de la Bundesliga a relancé les débats, et même si un sondage réalisé par RTL montre que les Français étaient opposés à la reprise de la Ligue 1 et n’apprécient pas les sorties de Jean-Michel Aulas, ce dernier peut compter sur le soutien de Laurent Nicollin.

Non pas que le président de Montpellier soit favorable à des recours en justice contre la LFP, mais le fils de Louis Nicollin, un proche de JMA, estime que le président de l’OL mérite plus de respect, même s’il fait passer l’Olympique Lyonnais avant les autres. « Jean-Michel Aulas défend son club. Après qu’il le fasse bien ou pas bien, je ne suis pas juge pour cela. J’ai une profonde estime pour lui. C'est l’un des plus grands dirigeants du foot français, si ce n’est le plus grand, depuis 30 ans. J'ai trop de respect pour lui pour pouvoir critiquer quoi que ce soit. Même si à un moment il faut arrêter, mais je le redis il défend son club. C’est vrai qu’il a insisté sur tout et n’importe quoi », a confié, sur RTL, le patron du MHSC, qui espère que le football français retrouvera ses esprits après cette crise sanitaire dont les effets financiers seront énormes.