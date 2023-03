OL : Aulas envoie un message codé à Aouar et Dembélé

Dans : OL.

Par Claude Dautel

C'est une tendance lourde dans le monde du football, les joueurs qui partent librement en fin de contrat se multiplient. A l'OL, ce sera notamment le cas cet été d'Houssem Aouar et Moussa Dembélé. Et Jean-Michel Aulas n'apprécie pas.

Le monde du football évolue, et forcément tout le monde doit s'adapter. Mais pour le président de l'Olympique Lyonnais, qui est désormais le vétéran en Ligue 1, certaines choses ont du mal à passer, et c'est notamment le cas des joueurs qui n'ont aucun souci à aller jusqu'au dernier jour de leur contrat afin de pouvoir partir d'un club sans permettre à ce dernier de toucher un chèque. L'OL n'est pas un cas à part, et chaque été cela concerne de plus en plus en plus joueurs, y compris des stars. Du côté de Lyon, on a ainsi vu partir Memphis Depay librement pour rejoindre le FC Barcelone, tandis que lors du prochain mercato Houssem Aouar et Moussa Dembélé vont également quitter l'Olympique Lyonnais sans aucun transfert payant. Et ça énerve JMA.

Les joueurs libres, ça énerve l'OL

⁦@OL⁩ Rayan est un enfant du club qui s’inscrit dans notre projet , le voir courtisé est normal et nous rend fier de notre académie aussi , mais l’avoir avec nous est bien plus important que tout #Rayan pic.twitter.com/Xcgx7lxZWJ — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 25, 2023

Dans sa biographie, qui paraît cette semaine, le dirigeant de l'OL, qui a vendu son club à John Textor, s'agace de cette situation qui fait évidemment très mal sur le plan financier. « Une nouvelle tendance existe depuis quelques années, avec des joueurs qui souhaitent rester jusqu’à l’échéance de leur contrat, comme Bafé Gomis, Jimmy Briand, Yoann Gourcuff ou plus récemment Memphis, quitte à ne pas jouer. Ils en ont parfaitement le droit et partent alors libres, mais cela relève à mes yeux d’un projet très individualiste qui tient peu compte des investissements consentis en amont. Le processus en trois temps (formation ou acquisition, valorisation par la performance puis cession) est rompu, ce qui déstabilise l’équilibre financier de nombreux clubs en Europe », fait remarquer Jean-Michel Aulas, qui a pourtant lui aussi fait signer des joueurs en fin de contrat.