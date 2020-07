OL : Aulas en mode finale, un agent en fait les frais

Dans : OL.

Plus discret ces dernières semaines, Jean-Michel Aulas profite de l’été et laisse ses joueurs se concentrer sur les objectifs de la fin de la saison.

Mais au moment où l’OL s’apprête à disputer la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG, et sa meilleure chance de gagner un titre et donc d’être européen, le président lyonnais n’a pas laissé passer une sortie musclée d’un agent de joueurs. Invité de La Chaine L’Equipe, Samir Khiat, qui représente notamment les intérêts de Nicolas Pépé, a annoncé le pire pour l’OL en cas de revers face au PSG.

« Par rapport à la valorisation des joueurs, il est nécessaire pour l’Olympique Lyonnais de jouer une Coupe d’Europe. Quand vous voyez l’effectif de l’OL, ils se doivent d’être en Coupe d'Europe. Si Lyon n'est pas européen, la moitié de l'effectif voudra partir. Déjà en termes de qualité des joueurs, ils doivent jouer une Coupe d’Europe. Et même par rapport au nombre de joueurs. Sans une Coupe d’Europe, il y aura forcément des départs », a souligné Samir Khiat, pour qui l’OL joue donc très gros ce vendredi au Stade de France. Une sortie qui a provoqué une réponse immédiate de Jean-Michel Aulas. « Si c’était aussi simple et binaire, tu serais président de club », a balancé le dirigeant lyonnais, pour qui il est impossible de résumer cela de manière aussi réductrice, et d’annoncer ainsi une telle vague de départs. De nombreux joueurs ont encore des contrats longue durée en cours, même si forcément, la perspective de ne pas être européen fera des remous au niveau du mercato.