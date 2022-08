OL : Aulas donne une leçon de jardinage à Lorient !

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a vu son match à Lorient ce dimanche, initialement prévu à 13h, être reporté. En cause, la pelouse du Moustoir, jugée trop dangereuse par les Gones.

La saison de l'OL a déjà vécu un petit coup d'arrêt. Rien de sportif néanmoins. En effet, alors que les hommes de Peter Bosz devaient se rendre à Lorient ce dimanche en Ligue 1, la rencontre n'a finalement pas eu lieu. La faute à des périodes de sécheresse et au festival interceltique qui s'est tenu pendant plusieurs jours sur la pelouse du Moustoir. Si les Merlus étaient prêts à jouer face aux Gones, ces derniers n'ont rien voulu entendre. Selon le président du FC Lorient, Loïc Fery, les pressions mises par l'OL à la Ligue ont conduit au report du match, alors que selon ses dires, « le terrain était vendredi déjà dans les normes requises en terme de dureté et de rotation par la FFF ». De quoi faire bondir Jean-Michel Aulas...

Aulas donne la leçon au FC Lorient !

Un message personnel pour nos supporters @FCLorient 🧡🤍🖤 pic.twitter.com/CF44v509A6 — Loic FERY (@LoicFery) August 14, 2022

En effet, le président de l'OL n'a pas tardé à répondre à son homologue breton sur son compte Twitter. Selon lui, ce report était juste du bon sens : « Aucune pression juste du bon sens et de la logique qui aurait évité cette situation pour nos 500 supporters et nos équipes. Même le plus optimiste des jardiniers savait depuis le début de la canicule que ce terrain n’aurait jamais pu supporter six journées de festivités : très grave ». Pas vraiment de quoi apaiser les tensions qui règnent déjà depuis quelques mois au sein du football français. A noter que cette rencontre entre le FC Lorient et l'Olympique Lyonnais se jouera en semaine, tous les week-ends jusqu'à la Coupe du monde étant déjà pris. Pas forcément de quoi arranger les deux équipes, dans une saison qui promet pas mal de souffrances du côté des effectifs. Du côté de l'OL, on compte encore se renforcer, notamment au milieu de terrain. Houssem Aouar est annoncé partant du côté de Nottingham Forrest et la direction rhodanienne compte bien le remplacer.