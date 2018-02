OL : Aulas donne toutes les bonnes raisons de pardonner à l'OL

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Alors que son Olympique Lyonnais est dans le dur en Ligue 1 depuis plusieurs semaines, Jean-Michel Aulas garde une confiance inébranlable dans le groupe de Bruno Genesio.

Après une brillante qualification pour les huitièmes de finale de l'Europa League contre Villarreal jeudi, le club rhodanien voulait se remettre dans le droit chemin en championnat dimanche. Mais l'OL a finalement buté sur l'ASSE dans son derby au Groupama Stadium, en encaissant le but de l'égalisation à la dernière minute de jeu (1-1). Un résultat qui plombe Lyon. En prenant deux points sur 15 possibles lors des cinq derniers matchs, soit le pire total en L1, l'OL s'est compliqué la tâche dans la course au podium, situé à cinq points. Mais Jean-Michel Aulas ne perd pas espoir pour autant.

« C'est vrai que le nul contre l'ASSE est décevant, mais je garde la confiance dans notre OL car on fait une bonne saison. Les coupes vont nous exciter. Nous prenons un point à l'OM, et il reste beaucoup de matchs. Nous avions joué en Europa League jeudi. Nous avons pris quatre points à l'ASSE en 2017-2018 (...) Il faut tout d même positiver car l'équipe est rentrée de Villarreal Vendredi à 2 heures du mat alors que l'Asse n'avait pas joué en Europe. Antho blessé, Jordan suspendu, Lucas malade à la mi temps, blessures de Rapha, Nabil et on gagne 1 pt Et + 3 au goal/OM », a lancé, sur Twitter, le président lyonnais, qui tente donc de garder son éternel optimisme après le nul face à Saint-Etienne. Actuellement sur la touche à cause d'une opération au genou, JMA veut désormais que son équipe se qualifie en demi-finale de la Coupe de France à Caen jeudi prochain pour se remettre en confiance avant le sprint final.