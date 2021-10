OL : Aulas dévoile les plans de Lyon au prochain mercato !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais semble trouver son rythme de croisière, et pour Jean-Michel Aulas il faut éviter que la CAN ne change la donne en janvier. L'OL bosse déjà sur son mercato.

Après sa victoire contre l’AS Monaco, samedi dernier au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais est remonté à la sixième place du classement à seulement deux points du RC Lens, dauphin du Paris Saint-Germain. Même si tout n’est pas parfait, les footballeurs de l’OL commencent à bien maîtriser les exigences tactiques de Peter Bosz, et cela se voit de plus en plus. Du côté de Jean-Michel Aulas et Juninho on respire mieux, la page Rudi Garcia étant définitivement tournée, mais on sait qu’un gros tournant de la saison aura lieu en janvier prochain avec le départ de plusieurs joueurs pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations. Dans cette perspective, et même pour plus globalement préparer l’avenir de Lyon, le club rhodanien travaille déjà sur son mercato. Invité de la chaîne télé de son club, Jean-Michel Aulas a accepté de s’exprimer sur le recrutement à venir de l’Olympique Lyonnais, même si bien évidemment le président de l’OL n’a pas donné des noms.

Le mercato de Lyon est bien avancé

Jean-Michel Aulas est clairement déterminé à ce que cette saison soit la bonne pour Lyon afin de retrouver la Ligue des champions. « On bosse toujours sur l'arrivée de joueurs, c'est le travail évidemment de Juni qui le réalise très bien. Il m'envoie de temps en temps des petits messages en direct pour dire qu'il a identifié tel joueur ou tel joueur. Le mercato de l'hiver va être là aussi complexe, car là aussi on a des joueurs qui vont partir pour la CAN et c'est effectivement très pénalisant. On va avoir aussi, Dieu merci, le retour de Jeff (Reine-Adélaide) qui est très proche d'un retour. Je sais que Peter Bosz est impressionné par son état de forme. Il y a des hypothèses, si on peut comme on l'a fait certaines années, anticiper le mercato d'été. En général ça réussit de manière positive. Donc on y travaille, on a des touches, il y a des choses qui sont en cours. On ne peut pas trop en parler pour des raisons de confidentialité, mais on y travaille évidemment et on fait tout pour avoir une très bonne équipe », a confié Jean-Michel Aulas, qui a par ailleurs confirmé avoir rencontré vendredi dernier les agents de Jason Denayer et que les choses avancent dans le bon sens concernant la prolongation du défenseur international belge.