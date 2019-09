OL : Aulas dément verser un salaire de 0,4ME à Anthony Lopes

Dans : OL, Mercato.

La semaine passée, l'Olympique Lyonnais a annoncé qu'après de très longues négociations Anthony Lopes, qui arrivait en fin de contrat, avait finalement prolongé pour quatre ans avec une option pour une saison supplémentaire. Pour trouver un accord avec son gardien de but, élu meilleur joueur de l'OL en 2018-2019, on évoque un salaire de 400.000 euros, ce qui ferait d'Anthony Lopes le joueur le mieux payé de Lyon. Mais ce mercredi soir, Jean-Michel Aulas a démenti ce montant, tout en reconnaissant tout de même que le portier lyonnais était désormais beaucoup mieux rémunéré.

Pour le président de l'Olympique Lyonnais, il ne faut pas abuser. « OL : 400 000 euros mensuels pour Lopes, c'est mérité ⁦@OL⁩ malheureusement les chiffres annoncés sont erronés comme trop souvent même si le contrat est très significatif! », a indiqué, via Twitter, Jean-Michel Aulas, qui n'est toutefois pas allé jusqu'à communiquer le véritable salaire d'Anthony Lopes. Compte tenu de l'apport du gardien international portugais dans les récentes qualifications pour la Ligue des champions, avec l'apport financier XXL que cela rapporte à Lyon, un tel salaire n'est pas non plus scandaleux.