OL : Aulas défie Al-Khelaifi de faire mieux que lui

Président de l'Olympique Lyonnais entre mai 1987 et juin 2023, Jean-Michel Aulas a fait la gloire du club rhodanien, notamment durant le début des années 2000. L'ancien président de l'OL n'a pas caché sa fierté d'avoir fait que mieux le PSG version QSI.

Longtemps considéré comme la meilleure équipe française ainsi que l'une des plus redoutables en Europe, mais c'était au début des années 2000, l'OL a désormais beaucoup de mal à gagner le moindre titre. Un constat qui fait mal aux supporters lyonnais, mais également à Jean-Michel Aulas qui a tout fait pour offrir une coupe d'Europe aux Gones. S'il a réussi à remporter la Ligue des Champions avec la section féminine de Lyon, du côté masculin, ça a été plus compliqué. Néanmoins, Aulas peut se targuer d'avoir imposé son hégémonie sur l'hexagone avec 7 titres consécutifs de champion de France entre 2002 et 2008. Un record encore aujourd'hui inégalé. Pas même par le PSG qui a pourtant remporté 8 des 10 dernières saisons de la Ligue 1. Une fierté pour Jean-Michel Aulas.

Aulas fier d'avoir fait mieux que le PSG

« Il (le record, NDLR) a failli être égalé par le Paris Saint-Germain, mais c’est vrai que c’est quelque chose d’exceptionnel. Il faut y rajouter les titres au Trophée des Champions qui suivaient. Et puis on n'a peut-être pas su faire en sorte de se renouveler à l'aube de ce 7e titre. Mais c'est vrai que c'est aussi un élément à méditer qui peut permettre dans le futur de faire encore mieux » a confié l'ancien président lyonnais sur TF1. Face à ce sept titres consécutifs de l'OL, le PSG a remporté la Ligue 1 quatre fois de suite avant d'être stoppé par l'AS Monaco puis trois titres consécutifs et le LOSC a aussi annihilé les espoirs parisiens. Jean-Michel Aulas souligne également les 6 Trophées des Champions remportés par l'OL entre 2002 et 2007. Un record qui a depuis été battu par le PSG avec 8 sacres consécutifs entre 2013 et 2020. Présent ce dimanche après-midi dans les tribunes de Clermont, JMA a cependant pris de plein fouet le défaite de son équipe préférée, un résultat qui éloigne Lyon de l'Europe.