Dans : OL.

Lyon étant officiellement champion d'automne, Jean-Michel Aulas a tenu à saluer la mémoire de Gérard Houllier.

Bien évidemment ce n'est pas réellement un titre qui compte, mais l'OL a tout de même réussi l'exploit de finir en tête la première moitié de Championnat après un début de saison raté et de décrocher le titre honorifique de Champion d'automne 2020-2021. Au moment où les sourires sont revenues dans la capitale des Gaules grâce aux footballeurs lyonnais, Jean-Michel Aulas a tenu rendre hommage à Gérard Houllier, son conseiller personnel et ancien coach de l'Olympique Lyonnais récemment décédé. Via Twitter, Jean-Michel Aulas a salué la mémoire de ce dernier et a également tenu à envoyer un message de soutien aux supporters de l'OL. « Bravo à notre équipe pour ce titre de champion d’Automne que nous dédions à notre ami Gérard Houiller 🙏 avec une pensée spéciale pour tous nos supporters privés de stade et de contact avec toute l’équipe @Juninhope08 @RudiGarcia @Memphis », a lancé un président de Lyon forcément heureux.