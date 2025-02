OL ‍: Aulas débarque sur M6, il cherche des associés ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Même s'il a vendu l'Olympique Lyonnais à John Textor, Jean-Michel Aulas n'est pas à la retraite. L'ancien patron de l'OL va se rappeler au bon souvenir de tout le monde lors d'une émission sur M6.

A 75 ans, Jean-Michel Aulas pourrait passer une retraite tranquille en profitant de sa famille du côté de la capitale des Gaules. Mais c'est mal connaître l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais. En effet, ce dernier continue à faire du business, et pas uniquement en s'occupant de la LDLC Arena qu'il a racheté à John Textor. C'est dans ce cadre que JMA sera l'invité de M6 mercredi soir pour l'émission Qui veut être mon associé ?. Il ne s'agira pas pour Jean-Michel Aulas de trouver des associés pour racheter l'Olympique Lyonnais à John Textor, mais de financer une entreprise sur laquelle il a misé il y a deux ans avec sa holding familiale. Dans cette célèbre émission, l'ancien homme fort de l'OL sera là pour soutenir la société Naali et ses deux dirigeants qui seront sur le plateau de M6.

Aulas face à des cadors du businness sur M6

#Audiences

👏Le succès se poursuit en 2ème partie de soirée avec QUI VEUT ETRE MON ASSOCIE ? LA SUITE



🥇@M6 leader auprès de l’ensemble du public et très large leader auprès des -50 ans



📈23% -50 ans

📈35% 15-34 ans

📈12% en 4+



Jusqu’à 1.0M tlsp pic.twitter.com/oAzWTIni3a — M6Pro (@M6pro) February 6, 2025

Pour les trois hommes, il s'agira de défendre l'entreprise lyonnaise, qui commercialisent en ligne et dans un réseau de pharmacies des compléments alimentaires à base de safran et si possible obtenir l'aide financière de nouveaux investisseurs. Face à lui, Jean-Michel Aulas aura des cadors des affaires, puisque le « jury » de M6 est composé notamment de Marc Simoncini (fondateur de Meetic) ou bien encore Eric Larchevêque, fondateur de Ledger un outil de sécurisation de cryptomonnaie et Tony Parker, que JMA connaît évidemment très bien. Cela assure une bonne audience pour l'émission de M6, même si en face, il y aura une soirée de Ligue des champions sur Canal+. Heureusement pour Jean-Michel Aulas, l'OL n'est pas qualifié cette année et il n'aura pas cette concurrence directe avec son club de toujours.