OL : Aulas croit au Père Noël, les supporters l'allument

Par Claude Dautel

Au moment d'entamer la trêve du Mondial, le président de l'Olympique Lyonnais est sorti du silence sur les réseaux sociaux afin de tenter de rassurer les supporters de l'OL. Mais cela ne marche plus vraiment.

Classé huitième de Ligue 1 après 15 journées de Championnat, l’Olympique Lyonnais va pouvoir tranquillement se préparer pour la deuxième partie de la saison, le club de Jean-Michel Aulas pouvant compter sur la totalité, ou presque, de son effectif, là où d’autres clubs seront privés de plusieurs joueurs partis au Mondial. De cette première partie, on ne retiendra que le licenciement de Peter Bosz et son remplacement par Laurent Blanc, les prestations lyonnaises étant indignes d’un club de ce rang. Et ce n’est pas la prestation de vendredi soir contre Nice qui a rassuré les supporters de l’OL présents en foule au Groupama Stadium ou devant la télévision. Pourtant, à quelques jours de vendre OL Groupe, Jean-Michel Aulas est sorti de son mutisme sur les réseaux sociaux, lui qui se fait désormais très rare sur le réseau social d’Elon Musk. S’il balance moins de punchlines sur Twitter, le président de Lyon a cependant ressorti son vieux discours sur la qualité de son équipe.

Aulas revient sur Twitter pour rassurer tout le monde

Même s’il ne nie pas que le classement actuel de l’Olympique Lyonnais n’est pas au niveau attendu, Jean-Michel Aulas veut vendre du rêve. « 8e avant la World Cup ce n’est pas suffisant, il reste 4 matchs avant la trêve et l’OL garde des atouts crédibles pour revenir au 1er plan au 30/06/23. L’arrivée souhaitée depuis 10/2019 de Laurent Blanc, le déclic est réel: un groupe de supporters exceptionnels avec un public prêt à se soulever », a lancé JMA, qui glisse donc une petite peau de banane à Juninho, lequel avait défendu la candidature de Rudi Garcia. Cependant, tout cela a de plus en plus de mal à convaincre des supporters qui estiment que le président du club fait fausse route et n’est plus vraiment réaliste sur la situation de l’OL. Et certaines réponses sont virulentes.

Suite au message de Jean-Michel Aulas, certains fans lyonnais sont sans pitié, tout en restant courtois, conscients de ce que JMA avait fait pour l’Olympique Lyonnais. « Avec tout le respect que je vous dois , réveillez vous Président parce que le déclin est présent et réel et notre chute n’en finit plus. Y a encore les moyens de se relever. Ne rater pas le coche c’est cela qu’on vous demande », « Stop les blabla et les belles paroles. Ce qu'on veut nous c'est des actes forts. On est devenue pitoyable. En espérant que Textor vous force à faire le ménage nécessaire », « 15 points derrière Lens qui a 1/4 de notre budget. Et vous pensez que Cheyrou et Ponsot sont des génies du business mdrrr Ces 2 dernières années on survit financièrement grâce aux ventes de Guimaraes et Paqueta, 2 recrues de Juninho que vous avez fait passer au second plan », « Prenez vos responsabilités et arrêtez de vouloir nous endormir. Le duo Ponsot Cheyrou doit dégager, mettez des gens compétents qui gèrent les Opé. Dégagez tous les boulets de l'équipe (Toko aouar Boateng Faivre ...). De peur de rentrer dans le ventre mou pour plusieurs saisons.. ». C'est désormais clair, le discours présidentiel passe de plus en plus difficilement du côté de Lyon.