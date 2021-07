OL : Aulas change tout, révolution à Lyon ?

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais n'a pour l'instant fait signer que deux joueurs libres, et si plusieurs noms circulent pour venir renforcer l'effectif de Petez Bosz, Jean-Michel Aulas a décidé que ce mercato marquait un tournant dans l'histoire de l'OL.

Damien Da Silva et Henrique, pour l’instant le marché des transferts n’est pas le plus sexy de Ligue 1, même si Juninho a défendu son choix de recruter deux joueurs expérimentés. Privé pour la deuxième année consécutive de Ligue des champions, et dans un contexte économique très difficile pour l’Olympique Lyonnais comme pour les autres clubs, le fait de recruter deux joueurs libres est forcément une opération qui peut se comprendre. Et à l’heure où l’on évoque la possible signature d’André Onana et celle un peu plus nébuleuse d’Hakim Ziyech, Jean-Michel Aulas semble lui avoir le désir de ramener l’OL à ses valeurs, à savoir miser énormément sur son centre de formation, et tourner le dos aux signatures clinquantes et très coûteuses. Le Lyon ambitieux sur le marché des transferts pour viser le plus haut niveau européen va laisser sa place, au moins provisoirement, à un OL prudent et économe.

Le Progrès l’affirme, le grand patron du club rhodanien a décidé qu’il fallait qu’un vrai équilibre s’installe à l’Olympique Lyonnais et les consignes ont été passées dans ce sens. « Jean-Michel Aulas qui mène la politique du club entend donner un profil « Ligue Europa » à son équipe. Des salaires conséquents, et des hommes acquis au prix fort, ne seront pas retenus. Ce luxe-là a eu ses limites. Et malheureusement le retour sur investissement a vraiment laissé à désirer et JMA ne l’a pas oublié », explique le quotidien régional. Petez Bosz a été recruté pour mettre en musique ce choix radical de l’Olympique Lyonnais, reste tout de même à trouver le bon équilibre histoire de ne pas s’installer durablement dans une position de second couteau. Aux jeunes lyonnais de montrer qu'ils méritent vraiment cette confiance.