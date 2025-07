OL ‍: Aulas attaqué par Lyon, la stratégie honteuse

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Probable candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas pourrait devenir l’adversaire de Grégory Doucet. Il n’est donc pas étonnant de voir l’actuel maire lyonnais s’attaquer au dirigeant. Une communication pointée du doigt.

Rien n’est encore officiel. Mais sauf surprise, Jean-Michel Aulas deviendra bientôt candidat aux municipales de Lyon. L’ancien président et actionnaire de l’Olympique Lyonnais fera partie des adversaires de Grégory Doucet. Dans ce contexte, le maire écologiste ne se gêne pas pour attaquer le dirigeant de la Fédération Française de Football, selon lui en partie responsable de la situation économique du club rhodanien.

Le maire s'en prend à Aulas

« Un de vos confrères écrivait récemment que la DNCG, au moment de la vente de l'Olympique Lyonnais, pointait les risques (du modèle), a souligné l’élu dans un entretien accordé à L’Equipe. Mais oui, il a nécessairement une responsabilité. » La déclaration n’a évidemment pas échappé au principal intéressé. Sur le réseau social X, Jean-Michel Aulas a en effet relayé la réaction d’un autre candidat, à savoir Edouard Hoffmann, surpris par les propos du maire dans le quotidien sportif.

Grégory Doucet parle de l’OL alors qu’il n’en connaît ni les règles, ni les codes : absent du stade, venu en costume vert à la cérémonie de l’ordre du Mérite d’Alex Lacazette, incapable de soutenir le club autrement qu’avec une lettre. Il ment sciemment en laissant croire à une… — Edouard Hoffmann (@EddHoffmann) July 18, 2025

« Grégory Doucet parle de l’OL alors qu’il n’en connaît ni les règles, ni les codes : absent du stade, venu en costume vert à la cérémonie de l’ordre du Mérite d’Alexandre Lacazette, incapable de soutenir le club autrement qu’avec une lettre, a énuméré le paysagiste. Il ment sciemment en laissant croire à une responsabilité dans la situation actuelle, oubliant volontairement que sous la présidence de Jean-Michel Aulas, l’OL a tout gagné : académie, féminines, équipe pro - 75 titres, et pas un centime de la Ville. La vérité, c’est qu’il n’a jamais rien fait pour l’OL. Et que ce procès est aussi politique que malhonnête. L'Equipe et tous leurs confrères feraient mieux de ne pas l’oublier. » Défendu par un potentiel concurrent, JMA n'a même pas besoin de réagir.