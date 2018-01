OL : Aulas annonce un hommage à Paul Bocuse avant OL-PSG

Dans : OL, Ligue 1.

Lyon et tout le monde de la gastronomie est en deuil ce samedi avec l’annonce du décès de l’un de ses plus grands chefs, Paul Bocuse. Un homme qui avait su garder des liens avec le football, et qui accueillait toujours dans ses restaurants les plus prestigieux un certain Jean-Michel Aulas notamment pour les repas d’avant-match en Ligue 1 ou en Coupe d’Europe. Une brasserie Paul Bocuse avait même été récemment inaugurée au Groupama Stadium. Le président de l’OL a tenu à faire savoir qu’il avait très rapidement tout mis en œuvre pour rendre un hommage digne de ce nom au chef de la gastronomie lyonnaise à la réputation mondiale.

« On a déclenché immédiatement, dès que la nouvelle a été connue, une information pour qu'on puisse déjà rendre un hommage à Paul Bocuse, qui sera rendu juste avant le match par une minute d'applaudissements. Et puis évidemment, je sais que tout le monde va faire en sorte que ce soit aussi un hommage sportif. L'image de Paul sera quoi qu'il arrive demain dans ce match de très haut niveau entre les deux meilleures équipes françaises, puisque nous avons la possibilité de redevenir deuxièmes. Ce sera une forme d'hommage au plus haut niveau à une grande personnalité lyonnaise, française et de la gastronomie mondiale », a livré Jean-Michel Aulas, alors que les supporters pourraient tenter, malgré le manque de temps à leur disposition, de rendre également hommage à Paul Bocuse ce dimanche soir.