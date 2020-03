OL : Aulas accepte le titre de meilleur président de l’histoire

Dans : OL.

Très actif dans les médias et sur les réseaux sociaux durant cette période de confinement, Jean-Michel Aulas est loin de faire l’unanimité chez les observateurs.

Ses propos maladroits au sujet d’une éventuelle saison blanche au moment où l’épidémie de coronavirus gagnait du terrain sur le territoire national sont mal passés, au point de provoquer une grosse polémique, y compris chez des supporters lyonnais. Néanmoins, les récentes erreurs de « JMA » ne doivent pas faire oublier l’immense travail réalisé par le dirigeant de Lyon depuis plus de 30 ans. Dans les colonnes de L’Equipe, Jean-Michel Aulas a d’ailleurs effectué un bref bilan de son action dans la capitale des Gaules. Et si on lui offre le titre honorifique de meilleur président de l’histoire du football français, comptez sur Jean-Michel Aulas pour le prendre…

« Dire que je provoque pour concentrer la critique sur ma personne, je ne suis pas sûr que cela aussi systématique que cela. Je protège et pour protéger, il faut quelques fois se mettre en avant. Et vu que j’ai le cuir épais, je résiste peut-être mieux que si c’était un entraîneur ou un joueur. Globalement de manière assez constante, il y a la perception ultra positive que je suis le meilleur président. Pas uniquement de l’instant présent mais de tous les temps. Parce que je dis les choses et que je défends le club. Je suis très satisfait de la relation que j’ai avec les supporters. Après, il y a aussi une frange très minimaliste qui s’énerve quelquefois » a indiqué le président Jean-Michel Aulas, bien conscient qu’il est quasiment impossible de faire l’unanimité quand on occupe un rôle avec tant de responsabilités. Mais qui est satisfait de sa cote de popularité auprès de ses supporters, malgré les récentes critiques.