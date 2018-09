OL : Aulas a la nausée devant un tract anti-Marseille des Bad Gones

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Comme souvent dans les matchs entre Lyon et Marseille, il s’est passé des choses que l’on aurait aimé ne pas voir en tribunes, dimanche soir.

Outre des frictions entre supporters après le but de Florian Thauvin au Groupama Stadium, Jean-Michel Aulas regrettait, à l’issue de la rencontre, la diffusion d’un tract odieux signé par les Bad Gones. « Tout est détestable chez eux. Leur ville sale, leur club de donneur de leçon, leur accent insupportable et pour finir leur ultra-prétendument antiraciste mais plus sûrement anti-français (…) Marseille est une ville où règne le sida » pouvait-on lire dans ce tract.

A l’issue de la rencontre, Jean-Michel Aulas n’avait pas les mots pour qualifier ce message des supporters de l’Olympique Lyonnais. « Le tract des supporters est ridicule et odieux. Nous avons 1% des supporters qui se distinguent par des gestes ridicules. Nous allons peut-être porter plainte. L'image du club est dégradée à cause de certains supporters. C'est inadmissible ! » s’est agacé Jean-Michel Aulas, lequel était forcément déjà sur les nerfs à ce sujet après le geste d’un supporter lyonnais à Manchester City à l’issue du match face aux Anglais en Ligue des Champions mercredi dernier. Il y a encore du boulot pour le président rhodanien malgré la belle semaine de son équipe…