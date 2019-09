OL : Aulas a évité un panic-buy à 17 ME au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Afin de combler le départ d’Ismaila Sarr à Watford, le Stade Rennais avait fait de Maxwel Cornet l’une de ses priorités en fin de mercato. Le club breton, qui a finalement recruté Raphinha en provenance du Sporting, avait même été jusqu’à proposer 17 ME à l’Olympique Lyonnais pour le transfert de l’international ivoirien. Une offre refusée par le club rhodanien, qui ne se voyait pas chercher dans l’urgence un remplaçant à Cornet selon Jean-François Gomez, journaliste au Progrès.

« C’est vrai qu’il y a eu une approche de Rennes, qui voulait en plus faire de Cornet un attaquant axial. Le joueur aimerait évoluer dans cette position. Mais l’offre est arrivée trop tard dans la saison et l’OL n’était pas enclin à laisser partir son joueur en dépit d’une offre alléchante. Surtout, il fallait combler ce départ et remplacer Cornet et ça aurait été très difficile en si peu de temps raison pour laquelle Lyon a refusé de le laisser partir à Rennes » a commenté le spécialiste de l’OL pour le quotidien régional. Une explication qui ne devrait pas convaincre tous les fans de Lyon, lesquels sont nombreux à estimer que Jean-Michel Aulas aurait dû vendre Cornet à un tel tarif.