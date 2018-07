OL : Aulas a éloigné Fekir de l'Algérie, et il en est fier

Dans : OL, Equipe de France.

En tant que membre de la FFF, Jean-Michel Aulas était en Russie pour accompagner l’équipe de France jusqu’à son sacre en Coupe du monde.

Pour le président de l’Olympique Lyonnais, c’était aussi l’occasion de soutenir ses anciens et actuels joueurs comme Nabil Fekir, qui a parfaitement rempli son rôle de remplaçant. En effet, le milieu offensif a répondu présent à chaque entrée en jeu. De quoi rendre fier son supérieur qui lui a rendu hommage dans les colonnes de Paris Match, avec un petit rappel sur son choix en faveur des Bleus au lieu de l’Algérie.

« Nabil Fekir, c’est le mélange du travail, de l’altruisme et d’un pied gauche exceptionnel. Le joueur s’est fait lui-même, toujours soucieux de ses proches, de sa famille. En pleine compétition, à Istra, ce chef de clan me demande des nouvelles : son frère Yassin a signé son premier contrat chez nous. (…) Il aurait pu opter pour la sélection nationale algérienne. Il est aujourd’hui au plus haut niveau avec les Bleus », a souligné Aulas, qui avait incité son joueur à rejoindre la sélection tricolore en 2015. Trois ans plus tard, cette décision fait grimper la cote du capitaine lyonnais...