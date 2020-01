OL : Augarreau se fait les croisés, ça devient dingue

Dans : OL.

Les semaines se suivent et se ressemblent à l'Olympique Lyonnais, puisque ce lundi le club de la capitale des Gaules a confirmé la grave blessure au genou de Sofiane Augarreau. « Victime d’une rupture du ligament au genou gauche, l’OL souhaite courage à Sofiane Augarreau pour cette épreuve. Reviens nous plus fort », a indiqué, via les réseaux sociaux, l'OL.

Le jeune milieu de terrain de l’OL est toutefois un cas différent de Memphis Depay ou Jeff Reine-Adélaïde, puisqu’en 2018 il avait déjà été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Le même qui a cédé il y a quelques jours.

C'est un coup dur pour celui qui a signé son premier contrat professionnel avec Lyon l'an dernier, et qui venait d'être convoqué pour un stage à Clairefontaine avec l’équipe de France U19. Sa saison est bien évidemment terminée après cette grave blessure au genou, même si là encore cela ne semble pas spécialement lié à la préparation physique made in Olympique Lyonnais.