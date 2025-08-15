OL ‍: Attaque surprise sur un joueur à 10ME

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Considéré comme une pièce essentielle de l’équipe de Paulo Fonseca, Ainsley Maitland-Niles a pourtant des chances de faire ses valises avant la fin du mercato estival…

On dirait bien que le grand ménage estival n’est pas encore fini du côté de Lyon. Après avoir vendu des éléments importants tels que Rayan Cherki ou Lucas Perri et s’être défait de gros salaires comme Jordan Veretout, Alexandre Lacazette et plus récemment Nemanja Matic, qui a résilié son contrat ce jeudi, l’OL pourrait encore perdre des joueurs avant la fin du mois d’août. Et pas forcément des joueurs jugés indésirables, au contraire même, puisqu’Ainsley Maitland-Niles se retrouve par exemple dans le viseur de plusieurs clubs durant ce marché des transferts. Selon les informations de RMC Sport, l’Anglais est surtout courtisé par Galatasaray.

Galatasaray prépare une offre pour Maitland-Niles

🇹🇷 Info RMC Sport - Galatasaray surveille toujours le Lyonnais Ainsley Maitland-Niles. Le club turc travaille sur une offre.https://t.co/YKMFMbqNAP pic.twitter.com/YAFbJeLXsv — RMC Sport (@RMCsport) August 14, 2025

Déjà très actif sur le mercato, avec notamment les arrivées de Leroy Sané ou Victor Osimhen, le triple champion en titre de Turquie envisage maintenant de boucler le transfert du joueur de 27 ans. « Le joueur a été contacté par le club turc à plusieurs reprises et encore récemment. Galatasaray est en train de travailler sur les contours d’une offre pour convaincre l’OL », peut-on lire sur le site de RMC. Malgré cette offensive un peu inattendue du côté de Lyon, arracher Maitland-Niles de l’OL ne sera pas simple non plus. Déjà parce qu’il est un élément central de l’équipe de Paulo Fonseca, qu’il lui reste deux ans de contrat et qu’il est estimé à plus de 10 millions d’euros. Une somme qui pourrait freiner les ardeurs des Turcs, même si celle-ci pourrait permettre aux Gones de renflouer leurs caisses vides.