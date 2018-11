OL-ASSE : Un coup vicieux des supporters de l'ASSE pour défier Lyon

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

L'accès au Groupama Stadium n'a pas été simple pour les supporters lyonnais vendredi soir à l'occasion du derby entre l'OL et l'AS Saint-Etienne.

Outre une alerte au colis piégé dans les transports en commun qui a déclenché un arrêt total du trafic et des retards, les accès routiers ont également été très perturbés. Et pas uniquement parce que l'on était vendredi soir et qu'il faisait un temps de chien sur la région lyonnaise. En effet, des supporters de l'AS Saint-Etienne, lesquels étaient interdits de déplacement à Lyon, se sont regroupés à quelques kilomètres de la capitale des Gaules afin de lancer une opération escargot sur les rocades qui mènent vers le stade de l'Olympique Lyonnais. Il s'agissait à la fois de protester contre cette interdiction, tout en rappelant, fumigènes à l'appui, que les Verts pouvaient toujours compter sur leurs fans les plus chauds, même quand cela n'était pas autorisé.

Face à cette situation, qui pouvait dégénérer, les forces de l'ordre ont décidé de se mettre en action et de déloger les supporters stéphanois, lesquels sont restés dans la limite du raisonnable. « Il a fallu débloquer le périphérique à un moment donné, avec un certain nombre de gens cagoulés. On ne sait pas d'où ils viennent mais j'ai ma petite idée », a reconnu, avec un sourire en coin, Jean-Michel Aulas après la victoire de l'OL face à l'ASSE.