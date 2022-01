OL-ASSE : Pas de miracle, la jauge à 5.000 spectateur maintenue !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'OL a compris que la jauge à 29.000 spectateurs ne sera pas possible pour le derby de vendredi soir contre Saint-Étienne. 2.000 abonnés auront des places sur tirage au sort.

Dans un monde idéal, le Conseil constitutionnel aurait déjà validé la loi sur le pass vaccinal votée dimanche dernier, mais cela ne sera pas le cas puisque l’instance suprême du droit français a annoncé qu’elle rendrait son avis ce vendredi. Sans même savoir s’il sera positif ou non, il est impossible que les jauges proportionnelles soient mises en place puisque suite à cette décision il faudra ensuite que les décrets d’application soient publiés. Autrement dit, dans la pratique, il était impossible que vendredi soir le match très attendu entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne se joue dans un Groupama Stadium avec la jauge évolutive qui pouvait permettre d’accueillir 29.000 supporters. Les dirigeants de l’OL ont donc, la mort dans l’âme, appliqué la loi, à savoir autoriser seulement 5.000 personnes à venir voir ce match en « live », ce qui est forcément un crève-cœur puisque Lyon a déjà eu son match contre le PSG dans une telle configuration, avec un impact financier colossal.

2.000 abonnés tirés au sort pour OL-ASSE

Mais la loi est la loi, et Lyon doit l’appliquer. Cependant, par rapport à la rencontre face au Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais veut laisser un peu plus de places à ses abonnés, y compris les plus récents, et pas uniquement les plus anciens comme cela avait été le cas. Résultat, l’OL va procéder à un tirage au sort parmi les milliers d’abonnés qui s’étaient fait connaître depuis une semaine et qui étaient prêts à accepter ce deal. 2.000 heureux veinards pourront donc faire le déplacement vendredi soir au Groupama Stadium pour assister au derby contre Saint-Étienne, tandis que 3.000 places seront réservées à des partenaires et des VIP. Selon Le Progrès, les 2.000 abonnés tirés au sort seront prévenus jeudi, tandis que ceux qui ont déjà assisté à OL-PSG n’auront eu pas le droit de postuler à un ticket.