OL-ASSE, match le plus nul de la saison ? Bertrand Latour attaque

Par Claude Dautel

Le match entre Lyon et Saint-Etienne avait un énorme enjeu pour les deux équipes, et cela a clairement débouché sur un derby triste et qui a laissé les amateurs de football sur leur faim.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais sont évidemment heureux de voir que leur équipe préférée a gagné le derby et enfoncé un peu plus l’AS Saint-Etienne vers la Ligue 2, mais sur les réseaux sociaux on comprend bien que la performance de l’équipe de Peter Bosz n’a pas du tout été à la hauteur de ce rendez-vous. L’entraîneur néerlandais ayant visiblement décidé de sacrifier ses exigences stylistiques afin de permettre à l’OL de renouer avec la victoire, Bosz étant conscient que c’était le prix à payer afin d’éviter d’être limogé dans les prochaines semaines. Il n’empêche, ce Lyon-Saint-Etienne n’a emballé personne, et surtout pas Bertrand Latour, envoyé spécial de la chaîne L’Equipe au Groupama Stadium. Pour le journaliste, tout a été mauvais dans ce match, et notamment l’Olympique Lyonnais pour qui il n’a pas réellement trouvé de circonstances atténuantes.

Lyon-ASSE, un derby d'une tristesse absolue

⁦@OL⁩ Un peu d grandeur cher Vincent:pourquoi se faire plaisir à ce point en se moquant par d belles formules caricaturales et en minimisant la victoire d l’OL tout en tentant d déstabiliser la confiance de l’équipe est indigent!vous cherchez quoi ?

https://t.co/7pXUPZJIq4 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 22, 2022

Intervenant depuis les couloirs du stade lyonnais juste après la fin du match contre les Verts, Bertrand Latour n’a pas mâché ses mots. « Ce derby a été nul, une bouillie la plus totale. Je connaissais la défaite encourageante, là je pense que l’on peut parler d’une victoire inquiétante de Lyon. Honnêtement, c’était une purge la plus totale, on s’est ennuyé. Je me promène sur les pelouses de Ligue 1 et c’est le plus mauvais match que j’ai vu depuis le début de la saison. Je peux comprendre le discours d’Aouar qui dit que l’OL vient de prendre 7 points sur 9, ils sont bien obligés de positiver, et je pense qu’après le derby ils sont effectivement plus heureux qu’après le très bon match qu’ils avaient fait à Nice et qu’à la fin ils étaient rentrés à Lyon avec zéro point. Mais il n’y a pas de progression dans le jeu, et du plaisir il n’y en a pas non plus. Mais ça ira peut-être mieux la semaine prochaine, ou pas, mais moi Lyon m’inquiète », a clairement fait savoir le journaliste. Un avis partagé par pas mal de monde.